Generell stützten zusätzlich US-Zinssenkungshoffnungen die Marktstimmung. US-Notenbankchef Jerome Powell habe den Weg für eine Zinssenkung im Oktober geebnet, kommentierten etwa Experten der UBS. Ausserdem ging die Tech-Euphorie an den internationalen Börsen weiter. «Spitzen sich dann noch die schwelenden Handels- und andere geopolitische Konflikte nicht weiter zu, gibt es für Investoren keinen wirklichen Grund, jetzt schon den Stecker aus dem Bullenmarkt zu ziehen», formulierte es eine Marktbeobachterin.