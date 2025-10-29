Am Abend müssen die Investoren wohl Überstunden machen. Zunächst rückt die Zinssitzung der US-Notenbank in den Fokus. Da eine Zinssenkung bereits voll eingepreist ist, wird es insbesondere auf den Ausblick für die Dezembersitzung ankommen. Mit Meta, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet legen nach Börsenschluss gleich drei der «Magnificent 7» ihre Zahlen vor. Und am Donnerstag folgen noch Apple und Amazon.