Mangels Impulsen verlief der Handel jedoch in ruhigen Bahnen. In den kommenden Tagen nimmt die Berichtssaison jedoch deutlich an Fahrt auf. Hierzulande stehen unter anderem Novartis (Dienstag) und UBS (Mittwoch) auf der Agenda. In den USA legen mit Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Apple fünf der «Magnificent Seven» Zahlen vor. Hinzu kommen wichtige Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone. Und am 5. November stehen die US-Wahlen an. Dies führe aber auch dazu, dass sich eine Art bleierne Schwere über die Kapitalmärkte lege, kommentierte ein Marktanalyst.