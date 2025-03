Inflationsängste und Konjunktursorgen seien deutlich gestiegen, hiess es im Handel. Hinzu kämen die anhaltenden geopolitischen Spannungen. Dabei warf auch der von US-Präsident Donald Trump sogenannte «Tag der Befreiung in Amerika» seine Schatten voraus. Am Mittwoch will Trump ein breit angelegtes Zollpaket vorstellen, das kurz darauf in Kraft treten soll. Unsicher ist noch, wie von der «Zollkeule» betroffene Staaten darauf reagieren werden. Der Risikoappetit der Investoren aus den ersten Wochen des Jahres sei aber vorerst dahin und nach Rücksetzern würden auch kaum mehr Aktien gekauft, fasste ein Händler die Stimmung am Markt zusammen.