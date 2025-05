Wie lange dieses Erleichterungsrally noch anhält, bleibe abzuwarten, hiess es am Markt. Denn auch wenn die Einführung neuer Zölle aufgeschoben worden sei, würden die Zölle ja nicht unter das 'universelle' Niveau von 10 Prozent gesenkt. Damit würden diese Marktrallyes nicht durch gute Nachrichten ausgelöst, sondern durch weniger schlechte. Derweil waren auch US-Konjunkturzahlen stärker als erwartet ausgefallen. So hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im Mai unerwartet deutlich aufgehellt.