Den ganzen Tag hindurch schwankte der Leitindex nur wenige Punkte rund um die Nulllinie herum. Zwischen Tageshoch und Tagestief lagen dabei keine 40 Indexpunkte. In einem insgesamt eher negativen Gesamtmarkt stützten dabei die defensiven Schwergewichte den SMI massgeblich. Laut Händlern hatten die Märkte nach der Erholung der letzten beiden Wochen eine kleine «Verschnaufpause» eingelegt. Zudem habe die wieder nachlassende Euphorie an der Wall Street über Powells Bestätigung der Zinswende im September am Nachmittag die Kauflaune wieder etwas gebremst.