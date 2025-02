Am aktuellen Berichtstag war es vor allem Nestlé (+3,2 Prozent), die den SMI trugen. Dagegen notierten Novartis (+0,3 Prozent) zuletzt noch gut gehalten und Roche (-0,1 Prozent) schlossen leicht im Minus. Nestlé zählten seit der Zahlenvorlage am 13. Februar zu den grossen Gewinnern 2025, hiess es. Nun sorgte noch Goldman Sachs mit einer Kurszielerhöhung für Musik. Zudem kam laut Händlern der CEO mit seiner Präsentation an einer Fachkonferenz in den USA gut an. Im Sog von Nestlé konnten auch Lindt & Sprüngli (PS +1,4 Prozent) und Barry Callebaut (+4,6 Prozent) zulegen.