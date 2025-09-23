Das Verliererfeld war gespickt mit Namen aus der Gesundheitsbranche. Darunter waren Roche, Novartis, Alcon und Galderma mit Verlusten von bis zu 2,2 Prozent (Roche GS). Am Markt wurde dies mit Unsicherheit begründet, nachdem die Gespräche zwischen dem Bundesrat und der Pharma-Industrie am Montag keine Lösung gebracht hatten. Zudem hatten die Genussscheine von Roche am Vortag noch wegen positiver Studiendaten und Einblicken in die Pipeline deutlich angezogen.