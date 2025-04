Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibe aber angespannt und könne mit jedem «Tweet» von Trump wieder kippen, warnten Marktbeobachter. Insbesondere die Auseinandersetzung mit China berge Risiken, auch wenn ein faktisches Handels-Embargo weder für die eine noch die andere Seite langfristig tragbar sei. Während Handelsstreitigkeiten etwas in den Hintergrund treten, richtet sich das Interesse auf die Quartalsbilanzen der Firmen und vor allem auf deren Prognosen. In der Schweiz blieb es diesbezüglich am Zürcher «Sechseläuten»-Montag noch ruhig, bereits am Dienstag werden aber mit Novartis, Clariant oder Logitech wichtige Börsenplayer über die Geschäftsentwicklung berichten. Zudem werden im Wochenverlauf aus den USA mit dem PCE-Index und den Arbeitsmarktzahlen auch wichtige Konjunkturdaten erwartet.