Insgesamt haben sich die Anleger im aktuell unsicheren Umfeld eher zurückgehalten: «Immer noch ist es die Unberechenbarkeit Trumps, die viele Investoren an den Seitenlinien auf einem Beobachtungsposten hält», sagte ein Händler. Die Spannungen könnten jederzeit wieder eskalieren. Zudem stehen in der laufenden Woche noch zahlreiche Konjunkturdaten sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank auf der Agenda. Anleger würden daher aktuell nicht allzu viele Risiken eingehen wollen, hiess es am Markt.