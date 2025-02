US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend neue Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der EU in Aussicht gestellt. Am Nachmittag kündigte er dann an, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Und auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen dann zur Geltung kommen. Daneben beschäftigten sich die Marktteilnehmer vor allem mit der Flut an Ergebnissen hiesiger Unternehmen. «Darunter gab es Licht und Schatten», meinte ein Händler, «wobei der Rückversicherer Swiss Re ganz klar zu ersteren gehört hat». Im breiten Markt kam es entsprechend zu einigen grösseren Bewegungen.