Diese Erwartungen haben am Berichtstag von schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt weitere Nahrung erhalten. Die enttäuschenden Daten aus dem monatlich erscheinenden ADP-Bericht stützten die Hoffnung auf tiefere Zinsen in den USA, was an der Börse gerne gesehen werde, meinte ein Händler. Gleichzeitig warnte er davor, dass Konjunkturängste rasch zunehmen könnten. Beruhigend wirkten da die aufgehellte Stimmung bei US-Dienstleistern sowie die im September leicht gestiegene US-Industrieproduktion. Derweil könnten gescheiterte Ukraine-Friedensverhandlungen die Aussicht auf ein Jahresendrally eintrüben, hiess es weiter.