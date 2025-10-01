Vorerst keine grossen Auswirkungen auf die Märkte hatte dagegen der Regierungsstillstand in den USA. Allerdings dürfte die Nervosität zunehmen, je länger der Shutdown anhalte, meinte ein Marktanalyst. Wegen des Shutdowns könnte unter anderem auch die am Freitag anstehende Veröffentlichung US-Arbeitsmarktdaten ausfallen - dies käme zu einer Zeit, in der die US-Notenbank Fed per Ende des Monats über einen weiteren Zinsschritt entscheiden muss. Die am Mittwoch veröffentlichten ADP-Daten zeigten derweil unerwartet einen Abbau der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft.