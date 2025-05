Im Vorfeld des US-Zinsentscheids legten die Anleger aber vorerst den Rückwärtsgang ein. Von Fed-Chef Powell erwarteten sie trotz des gestiegenen Drucks aus dem «Weissen Haus» keine Zinssenkung, sie hofften aber auf Aussagen zum weiteren Verlauf in der Geldpolitik. Derweil bahnten sich zwischen den USA und China hochrangige Gespräche zur Zollfrage an, die in der Schweiz geführt werden sollen. Die Positionen der Gesprächsparteien seien noch weit voneinander entfernt, warnte ein Beobachter. Und auch in den Verhandlungen mit Kanada und der EU gebe es noch kaum Fortschritte.