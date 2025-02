Allerdings sind nicht ganz alle Marktteilnehmer so zuversichtlich. «Bis jetzt wird die zweite Februarhälfte ihrem Ruf als schwache Börsenphase schon mal gerecht», sagte jedenfalls ein anderer Händler. Habe es bislang so ausgesehen, als könne der Aktienmarkt alle negativen Kräfte mit dem Schutzschild aus KI-Fantasie, einem weiterhin robustem US-Wirtschaftswachstum und dennoch niedrigeren Zinsen erfolgreich abwehren, drohe die Immunität nachzulassen. Die an Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten hatten derweil keinen nennenswerten Einfluss auf das Geschehen.