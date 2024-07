Erst gewisse Zeit nach der Veröffentlichung der US-Teuerung machte der Markt verlorenes Terrain zu einem grossen Teil wieder gut. Allerdings kam der SMI nicht mehr so nahe an sein Jahreshoch heran wie noch am Morgen. Das insgesamt solide Plus verdankte der SMI den gesuchten Gesundheitswerten und speziell den beiden Pharma-Schwergewichten.