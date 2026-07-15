Der Rückenwind durch eine erneute Anhebung ​der Jahresziele beim Chipausrüster ASML flaute bei Infineon zügig ab. Nach einem Anstieg um zunächst ein Prozent drehten ​die Titel rund drei Prozent ins Minus. Dagegen griffen die Anleger beim Chip-Ausrüster ASML zu. Die Kursgewinne von bis 7,9 Prozent grenzten sich im Handelsverlauf aber auf rund die Hälfte ein. «Durchweg hervorragende Ergebnisse – ich frage mich, ‌woher sie so viel neue Kapazität genommen haben», kommentierte Michael Roeg, Analyst bei Degroof Petercam, die Quartalsentwicklung. ASML kündigte auch einen Ausbau der Kapazitäten an. Im Sog von ASML legten die Aktien der Rivalen ASM International, BE Semiconductor und Soitec in der Spitze zwischen rund drei und fünf Prozent zu.