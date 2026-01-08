Die Aktie zählt als Neuling in Börsenkreisen. Vivendi hatte seine Tochter im September 2021 mit einem der grössten Börsengänge in diesem Jahr als eigenständige Gesellschaft an die Euronext Amsterdam und die New York Stock Exchange gebracht. Der Börsenkurs von rund 25 Euro lag weit über dem Ausgabepreis von 18,50 Euro. Heute notieren die Titel mit 21,40 Euro jedoch wieder unter dem Ausgabepreis. Der Totalverlust beträgt also 7 Prozent, im vergangenen Jahr waren es 12 Prozent. Wie Analysten jedoch begründen, verfügt das Unternehmen über eine sehr gesunde Bilanz, sowie ein angemessenes Gleichgewicht bei der Rückführung von Barmitteln an die Aktionäre. Gleichzeitig investiere UMG ausreichend in sein Geschäft, unter anderem dank Übernahmen. Eine davon ist die potenzielle Übernahme von Downtown, welche aufgrund Bedenken seitens der EU-Kommission für Aufsehen sorgt.