Wie immer im Dezember gibt Google weltweit die meist gesuchten Wörter des Jahres bei der Internet-Suchmaschine bekannt. Über die Resultate in der Schweiz hat cash.ch am Mittwoch (hier geht es zum Artikel) berichtet.

Exklusiv für cash.ch hat Google Schweiz nun auch eine Tabelle mit den Aktien zusammengestellt, die hierzulande im Jahr 2020 von den Leuten am meisten gesucht wurden. Das Thema Börsen und Aktien hat in diesem verrückten Jahr wegen der Kapriolen der Märkte besonders viele Leute interessiert. Das zeigt auch die Tatsache, dass der US-Börsenleitindex Dow Jones bei der meist beachteten Google-Kategorie "Allgemeine Suchbegriffe" auf Platz neun landete.

Hier nun die Resultate der für cash.ch zusammengestellte Tabelle.

Meistgesuchte Aktien in der Schweiz bei Google 2020:

1. Tesla

2. Relief Therapeutics

3. Wirecard

4. Biontech

5. Dufry

6. Moderna

7. Nio

8. Lufthansa

9. Apple

10. Pfizer

Quelle: Google

Dass Tesla an der Spitze steht, darf eigentlich nicht überraschen. Diverse Auswertungen haben gezeigt, dass die Aktie des US-Elektroautobauers sehr hoch in der Gunst der Schweizer Anleger steht. Das war bereits beim cash-Ranking 2018 der populärsten Auslands-Aktien der Fall, als die Schweizer Börse SIX zu diesem Thema noch eine Statistik führte. Auch die jüngste Auswertung von cash mit den meist gehandelten ausländischen Aktien bei der cash-Partnerbank bank zweiplus sah die Tesla-Aktie ganz zuoberst (hier geht es zum Artikel).

Die Tesla-Aktie hat ihren Wert in den letzten zwölf Monaten fast verzehnfacht. Die Profitabilität der Firma, die sich in diesem Jahr eingestellt hat, befeuert die Anlegerfantasie noch mehr als der blosse Glaube an ein wichtiges Investment in eine Zukunftsindustrie.

Auch die am zweitmeisten gesuchte Aktie bei Google hat eine rasante Kurssteigerung hinter sich. Das Plus von über 40'000 Prozent von Relief Therapeutics spülte die Aktie ganz nach oben an die Performance-Tabelle des Schweizer Aktienmarktes in diesem Jahr. Dahinter stecken viele Hoffnungen. Das Biotechunternehmen führt zusammen mit dem US-Pharmaunternehmen NeuroRx eine Studie zum Medikament RLF-100 (Aviptadil) durch. Das Mittel soll der Behandlung von akutem Lungenversagen bei Covid-19-Patienten dienen.

Generell fällt auf, dass auf der Google-Liste ausser Relief und dem Reisdetailhändler Dufry keine Schweizer Aktien zu finden sind, also auch keine Vertreter aus dem Swiss Market Index mit seinen prominenten Aushängeschildern wie UBS, Roche, Nestlé oder Novartis. Die sind vielen Anlegern offenbar etwas zu langweilig.

Gesucht hingegen Aktien, die wegen Covid-19 im Gespräch sind (Moderna, Biontech und Pfizer) und/oder die Titel, bei denen viel Kursfantasie drinsteckt und Anleger hohe Gewinne erwarten. Dass dies auch in die Hosen gehen kann, hat der Bilanz-Skandal beim deutschen ZahlungsdienstleisterWirecard (Platz 3 in der Google-Suchliste) gezeigt.

Auffällig ist die Google-Position 7 mit der Aktie von Nio. Diese befindet sich bei cash auf Rang 9 bei den meist gehandelten Ausland-Aktien. Nio ist etwas wie das chinesische Tesla. Der Kurs der Aktie hat sich dieses Jahr mehr als verzehnfacht. China ist der bedeutendste E-Automarkt der Welt und verspricht nach wie vor viel Potential.

Die Aktie von Apple (cash: Nummer 3) schliesslich schaffte es bei Google auf Rang 9.