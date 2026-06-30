Im Handelsverlauf machte die Adidas-Aktie die Verluste aber wieder wett. Deutsche ​Bank-Analyst Adam ​Cochrane wies in einer Analyse darauf hin, dass es für Adidas im zweiten Quartal ⁠durch WM-bezogene Produkte einen positiven Effekt von etwa sieben Prozentpunkten oder rund 500 Millionen Euro auf den ​Umsatz geben könnte. Das Kursziel hob die ⁠Deutsche Bank auf 210 von zuvor 200 Euro an. Auch die Experten von der Citigroup sowie Jefferies schraubten ihre Kursziele für Adidas nach oben.