Neu in den Swiss Leaders Index (SLI) aufgenommen werden im Herbst die Namenaktien der SIG Group sowie die Inhaberpapiere von Roche. Sie ersetzen dort die Aktien der Technologiekonzerne AMS-Osram und Temenos, wie die SIX am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Im obersten Börsenolymp, dem Swiss Market Index (SMI), kommt es hingegen zu keinen Veränderungen.