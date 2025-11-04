Der Cashflow auf dem Ertrag der Investitionen ist entscheidend

Die Strategen der UBS identifizieren verschiedene Qualitätswachstumsaktien, die im Vergleich zu ihrer jüngsten historischen Entwicklung anhand des Bewertungsfaktors im historischen Vergleich überbewertet erscheinen. Darüber hinaus weisen diese Aktien gegenüber dem auf Basis des diskontierten Cashflow-Modells von HOLT- ein Bewertungsmodell der UBS - ermittelten, gerechtfertigten Höchstkurs ein Abwärtspotenzial auf. Dieses Szenario wird systematisch berechnet, indem die höchste veröffentlichte Gewinnschätzung zur Ermittlung des Cashflow auf der Rendite aus den Investitionen - sogenannter Cashflow Return on Investment oder kurz CFROI - und des prognostizierten Wachstums verwendet und der Diskontsatz um 100 Basispunkte gesenkt wird, um ein optimistisches Szenario zu simulieren.