Umstritten ist unter Experten nach wie vor, wie hoch der Goldanteil in einem Depot sein soll. Während Geissbühler von Raiffeisen jüngst die Quote auf 8 Prozent aufgestockt hatte, raten andere Experten zu einem noch höheren oder einem geringeren Anteil im Portfolio. Die Höhe der Goldposition sollte sich dabei an der Risikobereitschaft der Anlegerinnen und Anleger orientieren, da der Preis des gelben Edelmetalls volatil ist. Dazu mehr im Leitfaden zu den Gewichtungen hier.