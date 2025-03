Es war erneut die Zollpolitik von Donald Trump, welche die Börsen belastete - und zwar rund um den Globus. Immerhin: Nachdem die US-Börsen nach einem schwächeren Start im Verlauf ins Plus gedreht hatten, schüttelten auch die europäischen Börsen einen Teil ihrer Verluste ab. Der US-Präsident hatte am Vorabend Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte angekündigt und damit den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union eskaliert.