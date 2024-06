Im Fokus der Anleger war insbesondere die Geldpolitik wichtiger Zentralbanken. Während die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit Zinssenkungen im März und Juni vorgeprescht ist, sind Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Lockerung in den USA immer weiter geschwunden. Derweil hat auch die Europäische Zentralbank (EZB) an der Zinsschraube gedreht. Bei den Devisen haben sich der Euro und Dollar zum Franken zunächst aufgewertet, in den letzten Wochen haben sie gegenüber der Schweizer Währung aber wieder nachgegeben. Zugleich haben sich die Konjunkturaussichten, zumindest für die Schweiz und Europa, etwas verbessert.