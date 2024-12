Die Branche stehe «vor einem nahezu perfekten Sturm», schreiben die UBS-Analysten um Patrick Hummel in einer Mitteilung an ihre Kunden. Preisdruck, Marktanteilsverluste in China, verschärfte CO 2 -Regulierung, Zollrisiken und eine anhaltend schwache Nachfrage dürften die Gewinne der Branche trotz verstärkter Restrukturierungsbemühungen weiter belasten.