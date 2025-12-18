Ein Produkt zur Risikodiversifikation

Für viele Anlegerinnen und Anleger ist die richtige Produktwahl, um sich in den Edelmetall- und Commodity-Märkten zu positionieren, in etwa wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Auf der einen Seite gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, um in Edelmetalle wie Gold zu investieren - lesen Sie mehr hier. Wer sich neben Gold oder Silber auch noch Kupfer, Zink, Blei oder die Rohwaren Kaffee, Schweinebäuche und Co. als Diversifikation ins Depot legen will, kann in einen reinen Commodity-ETF oder einen Swap-basierten Commodity-ETF investieren.