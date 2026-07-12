In Ihrem «US Innovation Leaders»-Fonds machen sieben KI-Aktien, darunter Nvidia, Alphabet, Meta und Applied Materials, gut 80 Prozent des Gesamtportfolios aus. Bereitet Ihnen die KI-Blase, von der seit Längerem die Rede ist, keine Sorgen?

Künstliche Intelligenz ist der Wachstumstreiber der ganzen Wirtschaft, und wo Geld verdient wird, kann keine Blase sein. Es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass die Finanzierung von KI zurückgeht. Zudem treffen die massiven Investitionen der Hyperscaler auf Sektoren, in denen es schlicht nur eine sehr überschaubare Anzahl Firmen gibt. Das führt zu Engpässen und folglich zu höheren Preisen, Gewinnen und Margen. KI ist auch mehr als nur der Halbleiterbereich. Auch Kühlsysteme, Gasturbinen, Stromversorgung und so weiter gehören dazu. Der Boom um Künstliche Intelligenz ist enorm breit abgestützt.