In der aktuellen Energiekrise liefert Belimo punkto Raumklima aber genau das, was zur Verbrauchsersparnis benötigt wird. Zudem sind Luftreiniger wegen Viren mehr gefragt als früher. Die Bautätigkeit im wichtigen Markt USA spielt dem Kerngeschäft HVAC (heating, ventilation and air conditioning equipment) ebenfalls in die Hände. Vontobel und Berenberg haben beim Rating kürzlich ein Upgrade auf "Kaufen" vorgenommen.