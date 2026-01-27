Der jüngste Treiber der Kursrally sind Datenzentren im Weltraum. Das tönt auf den ersten Blick nach Utopie, aber die Analysten der Deutschen Bank haben nachgerechnet - und sind zum gegenteiligen Schluss gekommen. Diese Datenzentren werden möglich, weil die Kosten für den Transport in den Weltraum bis 2030 dramatisch sinken sollen. Derzeit liegen diese noch bei rund 100 Millionen Dollar pro Raketenstart respektive 1600 Dollar pro Tonne transportierten Material. Dank Kapazitätserweiterungen bei der mitgeführten Tonnage und günstigeren Raketen sollten die Gesamtkosten bis 2030 auf 10 Millionen pro Raketenstart respektive 67 Dollar pro Tonne fallen.