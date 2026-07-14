Doch technologische Vorteile besitzen selten unbegrenzte Haltbarkeit. So ist das Ökosystem von Apple nun zum Bremsklotz geworden: Seit mehr als zwei Jahren warten Kundinnen und Kunden auf die umfassende Einführung von Apple respektive Siri AI. Einige Analystinnen und Analysten meinen sogar, dass Apple den Anschluss verloren hat. Die UBS wiederum sieht die KI-Features ohnehin als keinen «wesentlichen Treiber» der iPhone-Nachfrage. Seit der erstmaligen Lancierung von ChatGPT im November 2022 schneiden Apple mit einem Kursplus von rund 100 Prozent deutlich hinter Meta oder Alphabet mit 530 respektive 300 Prozent ab.