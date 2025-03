Das bedeutet, dass diese superschnellen Ladestationen, von denen BYD nach eigenen Angaben mehr als 4'000 in China bauen will, möglicherweise nicht in der Lage sind, den Strom direkt aus dem Netz zu beziehen, so Ouyang. Einige Hersteller von Elektrofahrzeugen, wie Xpeng die ebenfalls an superschnellen Ladetechnologien arbeiten, verfügen über einzigartige Energiespeicher an ihren Ladestationen, um den erhöhten Strombedarf zu bewältigen.