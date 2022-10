Investitionen dürften sich in diesem Bereich auch in nächster Zeit auszahlen, da dividendenstarke Unternehmen in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen in der Regel besser abschneiden als Unternehmen, die keine Dividenden zahlen. Gute Dividendenzahler finden Anlegerinnen und Anleger dabei nicht nur in der Schweiz, sondern auch europaweit. Eine Richtzahl ist die Dividendenrendite, sie errechnet sich mit der Dividende pro Aktie eines Unternehmes geteilt durch den Kurspreis der Aktie.