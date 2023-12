In einer umfassenden Branchenstudie hat das Analystenteam der Zürcher Kantonalbank die sieben abgedeckten Kantonalbanken minutiös unter die Lupe genommen. Deren drei werden mit Übergewichten, drei mit Halten und eine mit Untergewichten eingestuft. Zu den ZKB-Favoriten gehört die St. Galler Kantonalbank (SGKB) aufgrund des attraktiven Wachstums, der Stabilität und der guten Kapitalisierung. Ebenso weiss die Banque Cantonale de Genève (BCGE) dank ihrer diversifizierten Wachstumsaussichten bei einer sehr attraktiven Bewertung zu überzeugen und die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat Potenzial zur Verbesserung der Zinsmarge, was sich in einer weiteren Steigerung der Ertragskraft niederschlagen sollte.