«Die EU, Apple und Harvard - wer nicht spurt, bekommt vom US-Präsidenten sein Fett weg», kommentierte der Asset Manager Bantleon. «Die Attacken von Donald Trump sorgen weiter für Unruhe an den Finanzmärkten, die sich zuletzt oft aber auch schnell wieder gelegt hat.» Umso wichtiger sei es, die grossen Linien im Blickfeld zu halten. Trumps Zoll-Drohung vom Freitag passe in das 'normale' Muster seiner Verhandlungsstrategie: Mit Maximalforderungen Unruhe auf der Gegenseite zu verursachen, hiess es bei der Deka-Bank. Neue Impulse aus den USA blieben am Berichtstag aus, denn dort und auch in Grossbritannien waren die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Und so hiess es «keine Nachrichten sind aktuell gute Nachrichten» und daher hätten die Aktien die Kursgewinne auch zum grössten Teil halten können.