Auch für die R&S Group bleiben die Aussichten aus Sicht der Helvetischen Bank attraktiv. Das Unternehmen verkörpere den Ansatz «Growth at a Reasonable Price» – also Wachstum zu einem vernünftigen Preis. Zwar sei am Markt eine gewisse Skepsis gegenüber den ambitionierten Wachstumszielen des Unternehmens spürbar, die grundlegenden Nachfragetreiber seien jedoch unverändert intakt. Zudem überzeugt R&S trotz einer anhaltenden Hochinvestitionsphase und der Absorbierung einer Grossübernahme mit Kostendisziplin. «Unserer Meinung nach macht diese Konstellation positive Überraschungen im laufenden Jahr wieder wahrscheinlicher», schreiben Rosenau und Peter. Zusammen mit der moderaten Bewertung und dem anhaltend positiven operativen Momentum in den ersten Monaten des Jahres schaffe dies eine solide Grundlage für weitere Kursgewinne. Mittelfristig halten die Analysten sogar einen Aktienkurs von 35 Franken für realistisch.