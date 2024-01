Grund sind nicht nur die Zahlen vom vergangenen Jahr, sondern auch der Ausblick. Verfehlte Tesla-Gründer Elon Musk in 2023 ohnehin schon die Erwartungen der Analysten, so bleibt er den Anlegern für dieses Jahr Absatzziele schuldig und spricht von sinkenden Wachstumszahlen. Analysten sehen in dem Ausblick den schwächsten, den bei Tesla je geliefert hat.