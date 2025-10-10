Wegen des fortwährenden Handelskonflikts mit China stellte Trump am späten Nachmittag überraschend sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage. Er habe diesen beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft treffen sollen, «aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben», schrieb der Präsident auf der Plattform Truth Social. Zudem kritisierte er Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem «massiven Anstieg» von Zöllen auf chinesische Waren.