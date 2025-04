Der Leitindex Dax drehte schon bald nach dem Handelsstart an der Wall Street ins Plus. In seiner letzten Börsenstunde des Tages übersprang er dann auch wieder die psychologisch wichtige Marke von 22'000 Punkten. Zwar bleibt nach wie vor der Zollstreit im Fokus der Anleger, doch an diesem Tag fanden in den USA vor allem Quartalsbilanzen Beachtung.