«Die Aussicht auf üppig vorhandene Liquidität durch eine weitere Lockerung der Geldpolitik sowohl in der Eurozone als auch in den USA hält die investierten Anleger bei der Stange, während die Skeptiker immer wieder gezwungen werden, auf den fahrenden Zug aufzuspringen», schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. An diesem Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank über ihre weitere Geldpolitik und am 7. November die US-Notenbank Fed. In beiden Fällen wird eine Zinssenkung erwartet, was Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren tendenziell attraktiver macht.