Geely: 19,9 Prozent

Geely wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou. Inzwischen gehört das Unternehmen, das einst mit dem Bau von Kühlschränken begonnen hat, zu den weltweit grössten Autoherstellern. Für Aufsehen sorgte Geely etwa mit dem Kauf des schwedischen Autobauers Volvo, der seit 2010 zu Geely gehört. Auch Polestar ist Teil des Imperiums von Firmengründer und Mercedes-Grossaktionär Li Shufu. In Europa ist Geely zudem mit Autos der Marken Lynk & Co sowie Zeekr vertreten. Dazu kommt eine Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz: Seit 2022 wird der Smart von einem Gemeinschaftsunternehmen in China hergestellt.