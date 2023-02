1. Warentermingeschäfte: Eine der direktesten Möglichkeiten, sich an den Rohstoffmärkten zu beteiligen, sind Terminkontrakte, mit denen Anleger auf die Preisentwicklung verschiedener Rohstoffe spekulieren können. Die Kontrakte an den Warenterminbörsen sind sowohl in Bezug auf die Liefermenge, den Liefertermin als auch die Qualität der Waren standardisiert. Da es sich hierbei um die reale Lieferung von Rohstoffen handelt, ist der Handel mit Kontrakten an internationalen Warenterminbörsen für Privatanleger grundsätzlich nicht geeignet.