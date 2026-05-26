In der Nacht zum Dienstag flogen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben im Süden des Irans neue Angriffe auf militärische Ziele. Parallel dazu ‌gingen die Verhandlungen über eine Beendigung des seit drei Monaten andauernden Krieges weiter. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Gespräche verliefen gut, ​drohte jedoch mit weiteren Angriffen, sollten ​sie scheitern. «Zum jetzigen Zeitpunkt ist offen, ​ob diese Angriffe der Beginn einer neuen Eskalation sind oder ob ‌die Verhandlungen durch diese Angriffe nur verzögert werden», kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Dies dürfte die weitere ​Entwicklung ​am Aktienmarkt beeinflussen. Dabei werde ⁠viel von der Reaktion des Irans ​abhängen.