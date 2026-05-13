- UBS: Deutsche Bank erhöht auf 40 (39) Fr. - Buy

- Siegfried: Jefferies nimmt mit Hold und Ziel 88 Fr. wieder auf

- Lonza: Jefferies senkt auf 762 (769) Fr. – Buy

- Landis+Gyr: JPMorgan senkt auf 55 (59) Fr. – Neutral

- Dätwyler: Berenberg erhöht auf 167 (143) Fr. – Hold

- Belimo: Barclays startet mit Overweight - Ziel 1000 Fr.

- Valiant: Kepler Cheuvreux senkt auf 128 (134) Fr. – Reduce

- Swatch: RBC erhöht auf Sector Perform (Underperform) - Ziel 220 (160) Fr.

- Swatch: HSBC erhöht auf 180 (165) Fr. – Hold (Vortag)

- Landis+Gyr: Berenberg senkt auf 65 (70) Fr. – Buy

- Givaudan: Kepler Cheuvreux senkt auf Hold (Buy) - Ziel 3000 (3600) Fr.

- Swiss Re: Goldman Sachs senkt auf 114 (119) Fr. – Sell

- SoftwareOne: Berenberg erhöht auf 9,40 (8,70) Fr. – Buy