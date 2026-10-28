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Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,02 Prozent höher bei 14'596 Punkten.
Am Mittwoch erscheinen die Quartalszahlen der UBS und von Sandoz. Amrize wird nachbörslich berichten. Bereits am Dienstagabend veröffentlichte Logitech nach Handelsschluss das Ergebnis zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27.
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Wieder neu entfachter KI-Optimismus hat die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch angetrieben. Dazu trugen starke Zahlen des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix bei, dem der anhaltende Boom bei Künstlicher Intelligenz einen Rekordgewinn im abgelaufenen Quartal bescherte. Der Konzern konnte seinen operativen Gewinn mehr als versiebenfachen.
An der japanischen Börse in Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,5 Prozent auf 64'223 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent höher bei 4009 Zählern. In China gewann die Börse Shanghai 0,7 Prozent auf 3674 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 4077 Punkte. Der südkoreanische Leitindex Kospi legte um mehr als drei Prozent zu.
SK Hynix sorgte für Zuversicht am Markt in Asien. Der Konzern geht davon aus, dass die Nachfrage das Angebot noch bis ins Jahr 2030 übersteigen wird. Die Aktie von SK Hynix legte rund 1,8 Prozent zu. Bei KI-Unternehmen zeichne sich derzeit ein Muster ab, erklärte Maki Sawada, Aktienstrategin beim Broker Nomura Securities. Während Berichte über massive Ausgaben die Kurse oft belasteten, sorgten Anzeichen für eine steigende Profitabilität für Kursgewinne.
Der KI-Boom steht am Abend vor seinem nächsten Härtetest, wenn die US-Technologiekonzerne Alphabet und Microsoft nach Börsenschluss an der Wall Street ihre Quartalsberichte vorlegen. Anleger suchen nach Belegen dafür, dass sich die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur auszahlen. Es gehe weniger um die tatsächlichen Gewinne als um die Frage, ob die hohen Ausgaben für das KI-Wachstum zu nachhaltigem Umsatzwachstum führten, erklärte Chris Brigati, Investmentchef beim Finanzdienstleister SWBC. Zuletzt hatte eine Reihe von Finanzierungsankündigungen wie etwa vom Facebook-Konzern Meta Platforms sowie der geplante Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic der Branche neuen Schwung verliehen.
Neben den Unternehmenszahlen blickten die Investoren am Mittwoch auch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am Abend. Es wird erwartet, dass die Fed den Leitzins nach der ersten Erhöhung seit rund drei Jahren im September diesmal unverändert in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent lässt. Wegen der gestiegenen Inflation wird an den Märkten allerdings für Dezember mit einer weiteren Anhebung gerechnet.
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Der Nasdaq-100-Index verabschiedete sich 1,29 Prozent höher bei 29'651,44 Punkten aus dem Handel. Laut einem Händler gewinnt die «KI-Dynamik» derzeit mit einer anziehenden Risikobereitschaft wieder an Fahrt. Die Überzeugung für diese Bewegung bleibe vor den Zahlen von Alphabet und Microsoft , die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehen, aber noch verhalten.
Der marktbreite S&P 500 folgte der Nasdaq-Börse um 0,60 Prozent nach oben auf 7722,60 Zähler. Bei Standardwerten blieben die Anleger aber vor dem Zinsentscheid zögerlicher. Der Dow Jones Industrial stieg nur um 0,03 Prozent auf 52'377,57 Punkte. Er wurde vor allem von einem Kursrutsch bei Boeing gebremst.
Der Flugzeughersteller hat in seiner Dauerkrise ein weiteres Verlustquartal verbucht. Dies war aber nicht massgeblich dafür, dass der Kurs nach einer anfangs noch verhaltenen Reaktion um 10,7 Prozent abrutschte. Dafür verantwortlich gemacht wurden enttäuschende Begleitaussagen zu den Auslieferungen und dem längerfristigen Cashflow. Das Hochfahren der Produktion bereitet Boeing weiterhin Probleme.
Als ein weiterer grosser Dow-Verlierer litten die Aktien von Sherwin-Williams mit 2,7 Prozent darunter, dass der Farbenproduzent im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen der Analysten verfehlte. Die Titel von Coca-Cola büssten ausserdem 1,6 Prozent ein, obwohl der Getränkekonzern starke Resultate vorgelegt und erneut seine Jahresprognose erhöht hatte. Diese Neuigkeiten reichten den Anlegern aber nicht, um das jüngste Rekordhoch wieder anzugreifen.
Im Tech-Sektor ging die Erholung bei Aktien aus dem Chipsektor weiter, die am Vortag eingeleitet wurde. Broadcom gehörte mit vier Prozent Plus nach einer Kaufempfehlung des Analysehauses D.A. Davidson zu den grösseren Gewinnern. Gut für die Stimmung war auch eine erweiterte Partnerschaft zwischen dem Softwareanbieter Oracle und dem KI-Plattformanbieter OpenAI, die die Oracle-Titel mit 3,6 Prozent ins Plus hievte.
Unter den Grössten der Tech-Branche überwogen die Gewinne, allen voran bei Tesla, denn die Titel des Elektroautobauers setzten ihre schwungvolle Erholung in Erwartung einer möglichen Fusion mit SpaceX mit einem Anstieg um 4 Prozent fort. Mit 1,6 Prozent unter Druck blieben die zuletzt von Kapitalmassnahmen belasteten Meta-Papiere - trotz der Erkenntnis, dass die Ausgabe neuer Aktien fünffach überzeichnet war.
Gespannt wird jetzt in der Tech-Branche darauf gewartet, was am Mittwoch Alphabet und Microsoft berichten, gefolgt von Amazon am Donnerstag - drei der weltgrössten Konzerne, die zusammen mehr als zehn Billionen Dollar Marktwert auf die Waage bringen. Am Markt hiess es, es bleibe entscheidend, wie viel Geld sie für KI-Technologie ausgeben und wann sich dies auszahlen werde.
Der Paketdienst UPS überzeugte seine Anleger mit dem Quartalsbericht. Für die Aktien ging es um fast sechs Prozent nach oben und im Schlepptau schaffte es auch Fedex ins Plus. Kurz vor Beginn des lukrativen Feiertagsgeschäft hatte UPS seine Jahresprognosen auf ein überraschend hohes Niveau nach oben geschraubt.
Mit einem Kurssprung um 19 Prozent sorgte ausserdem noch Jetblue Airways für Aufsehen. Die hoch verschuldete Fluggesellschaft hofft, im kommenden Jahr operativ wieder profitabel werden zu können. Für 2028 wurde der Wille bekräftigt, je Aktie einen Gewinn von mindestens 1 US-Dollar und einen positiven Free Cashflow zu erwirtschaften.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)