Unter den als «Magnificent 7» bekannten, schwerstgewichteten Tech-Werten fielen die Aktien von Tesla, Meta und Nvidia mit Kursaufschlägen zwischen 1,9 und 2,2 Prozent besonders positiv auf. Bei den Titeln des KI-Chipherstellers Nvidia sorgte die Nachricht für Rückenwind, dass der taiwanesische Nvidia-Partner Hon Hai einen unerwartet hohen Quartalsumsatz ausgewiesen hat. Dies deutet auf fortgesetzt hohe Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) hin.