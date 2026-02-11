An den asiatischen Börsen sorgte dies für ‌eine überwiegend freundliche Stimmung, auch wenn der Handel wegen eines ‌Feiertags in Japan und Hongkong ausgedünnt ​war. Der australische Leitindex legte um ein Prozent zu. Angetrieben wurde er von einem Kurssprung von sieben Prozent bei der Commonwealth Bank of Australia nach Vorlage von Rekordergebnissen.