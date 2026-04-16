Zu diesen Hoffnungen gesellt sich der anhaltende Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Ausserdem bleiben die Ölpreise weiterhin klar unter der psychologisch wichtigen Marke von 100-US-Dollar. Generell machten die jüngsten Bewegungen an den Aktienmärkten den Eindruck, dass Investoren sich mehr oder weniger in Stellung gebracht hätten und letztlich nur «auf das erlösende Signal aus Washington und Teheran lauern», beobachtet ein Händler. «Sobald die Gespräche zur Krisenbewältigung offiziell starten, dürfte dieser verhaltene Optimismus in eine dynamische Rallye umschlagen», so diese Stimme.