Der Ausverkauf bei Technologiewerten an der Wall Street und eine dramatische Korrektur bei Edelmetallen haben die asiatischen Börsen am Dienstag belastet. ‌Zudem ‌sorgten geopolitische Spannungen für Zurückhaltung. Russland warf der Ukraine einen Angriff auf die Residenz von Präsident Wladimir Putin vor, während China Militärübungen nahe Taiwan begann. Der Ausverkauf bei ​Silber, das am Vortag um 8,7 Prozent eingebrochen war, ‌wurde von Händlern als überfällige Abkühlung ‌einer generationenübergreifenden Blase bezeichnet, wie der Analyst Tony Sycamore vom Broker IG sagte. Der breiter gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab 0,1 Prozent nach. In Tokio blieb der Nikkei-Index fast unverändert bei 50.485,10 Punkten. Die chinesischen Märkte zeigten ⁠sich ebenfalls stabil.