11:37
Der SMI steht 0,08 Prozent höher bei 14'987 Punkten. Der SPI notiert bei 21'088 Zählern (plus 0,19 Prozent).
Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch etwas aufgehellt. So richtig in Schwung kommen die Indizes aber nicht. Vielmehr mäandert der Leitindex SMI um die psychologisch wichtige Marke von 15'000 Punkten, unter die er am Vortag gefallen war. Eine eigentliche Gegenbewegung auf die Vortagesverluste bleibt somit aus.
Im SMI grüssen Logitech (+2,5 Prozent) mit grossen Abstand von der Spitze. Neben einer allgemeinen Erleichterung im Tech-Sektor nach den starken Nvidia-Zahlen sorgt beim Computer- und Gaming-Zubehörhersteller auch der morgige Start des Videospiels GTA 6 für gute Stimmung.
Dahinter ziehen ABB am stärksten an. Der Technologiekonzern zählt wegen seiner Produkte für Datacenter ebenfalls zu den Gewinnern des KI-Booms und profitiert nun von den Nvidia-Zahlen. Am breiten Markt gilt dies auch für VAT, Inficon, Comet und AMS-Osram, die zwischen 1,2 und 3,8 Prozent anziehen.
1 Prozent oder mehr im Plus sind bei den Blue Chips ausserdem noch Alcon (+1,2 Prozent), Richemont (+1,1 Prozent) und Lonza (+1,0 Prozent).
Bei den Gewinnern eingereiht haben sich auch die UBS-Aktien (+0,5 Prozent). Sie erholen sich damit etwas vom Einbruch vom Vortag, als am Nachmittag neue Spekulationen zur Regulierung auf den Kurs drückten. Die Ängste seien übertrieben gewesen, meinen Analysten. Die Bank könne sich die sich abzeichnenden Auflagen leisten, da das operative Geschäft gut laufe.
Gebremst wird der SMI hingegen von den defensiven Schwergewichten. Nestlé sind mit minus 0,5 Prozent grösste Verlierer. Und auch Roche und Novartis verzeichnen Einbussen von 0,3 und 0,2 Prozent.
Im SMIM fallen Sonova (+1,7 Prozent) positiv auf, nachdem Barclays das Rating auf 'Overweight' von 'Underweight' erhöht hat.
Nur wenig Bewegung gibt es bei den SGS-Titeln (+0,3 Prozent) nach der Publikation von neuen Mittelfristzielen.
In den hinteren Reihen sind Dormakaba (+3,5 Prozent) hingegen nach der Ankündigung neuer Mittelfristziele gefragt.
Bei Tecan (+3,7 Prozent) kommt es nach dem Einbruch vom Vortag, als Spekulationen über Verschiebungen im Aktionariat für Verluste gesorgt hatten, zu einer Gegenbewegung.
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10:50
Nach Bekanntwerden der Wette eines Investors auf fallende Kurse hat die Aktie von Deutz deutlich nachgegeben. Die Investmentfirma Ningi Research veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst X einen Bericht und teilte mit, eine Leerverkaufsposition eingegangen zu sein. Die Papiere des Motorenbauers fielen daraufhin um mehr als neun Prozent und waren grösster Verlierer im MDax.
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10:10
Die Aktien der Deutschen Bank haben ihre Verluste etwas eingegrenzt und lagen 1,2 Prozent im Minus. Zeitweise verloren sie als schwächster Dax-Wert 2,1 Prozent auf 30,28 Euro, nachdem sie am Dienstag um sechs Prozent eingebrochen waren.
Informationen aus einem umfangreichen Datenleck, die mehrere Medien veröffentlichten, hatten erneut Zweifel an internen Kontrollen und Geschäftspraktiken beim grössten deutschen Geldhaus geschürt.
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09:35
Die Stimmung am Markt sei nach dem schwachen Dienstag dank sehr guter Nvidia-Zahlen grundsätzlich wieder besser, meint ein Händler und ergänzt: «Die Zahlen des KI-Giganten könnten für die Märkte die erhoffte Beruhigungspille sein.»
Euphorie sei aber trotzdem nicht angebracht, heisst es in diversen Kommentaren. So gilt nun der am Donnerstag anstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic als nächster «Stimmungstest». Denn es stünden nach wie vor grundsätzliche Fragen an die Nachhaltigkeit des KI-Booms im Raum. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die Geopolitik, konkret das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin am Donnerstag. Dass die Unsicherheit am Markt nach wie vor gross ist, zeigt das «Angstbarometer» der Schweizer Börse, der VSMI: Es zieht zweistellig an.
In den hinteren Reihen sind Dormakaba (+2,07 Prozent) einen Blick wert. Das Unternehmen gibt sich neue Mittelfristziele.
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09:05
Am breiten Markt sind Dormakaba (+2,3 Prozent), Sensirion (+1,8 Prozent) und Adecco (+1,7 Prozent) gefragt. Stadler Rail (-1,5 Prozent), Siegfried (-1,5 Prozent) sowie Landis+Gyr (-1,3 Prozent) geben nach.
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08:05
Der SMI steht im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,33 Prozent höher, wobei sämtliche Titel des Leitindex Zuwächse verzeichnen. Vor allem Alcon (+0,6 Prozent) und ABB (+0,5 Prozent) sind gefragt.
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08:02
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:00
Ein Anstieg der US-Ölbestände hat die Rohölpreise gedrückt. Brent aus der Nordsee verbilligte sich um ein Prozent auf 92,19 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,8 Prozent schwächer bei 84,44 Dollar. Die Reserven hätten in der vergangenen Woche um 5,28 Millionen Barrel zugelegt, sagten Insider unter Berufung auf Daten des Branchenverbandes American Petroleum Institute (API).
Ein solches Plus gilt am Markt als Signal für ein Überangebot infolge einer höheren Produktion oder einer schwächeren Nachfrage. Anhaltende Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie Risiken für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus begrenzten jedoch den Preisrückgang, sagten Marktteilnehmer.
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07:28
Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 2,1 Prozent tiefer bei 26'045,37 Punkten geschlossen.
Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia, die nach US-Börsenschluss vorgelegt wurden, waren überraschend stark ausgefallen. Nach dem Abgang von Konzernchef Jensen Huang bekräftigte der Verwaltungsrat, den Mitbegründer nicht zurückzuholen zu wollen.
Zur Wochenmitte richten die Anleger ihren Blick auf den KI-Konzern Anthropic sowie auf konjunkturelle und politische Entwicklungen. Anthropic gibt am Tag vor seinem erwarteten US-Börsendebüt den Zuteilungspreis für seine Aktien bekannt.
In der südchinesischen Metropole Shenzhen kommen ab Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) zusammen. Erwartet werden auch US-Präsident Donald Trump, der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin, die am Donnerstag am Rande des Apec-Gipfels ein trilaterales Gespräch führen wollen.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,04 Prozent höher bei 14'981 Punkten.
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06:05
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04:45
Die Börsen in Asien haben am Mittwoch ihre anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Nvidia legte zwar eine besser als erwartet ausgefallene Umsatzprognose vor. Das Vertrauen der Anleger blieb jedoch brüchig. Gründe waren Fragen zur künftigen Führung des Chipkonzerns und zu möglichen Folgen für seine Lieferkette in der Region. «Die Nvidia-Zahlen waren beruhigend und gaben Anlegern einen Grund, sich wieder auf die Unternehmensergebnisse zu konzentrieren», sagte Charu Chanana von der Saxo Bank in Singapur. «Die übergeordneten Fragen nach der Rendite der Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI), der Tragfähigkeit der Finanzierung und der unsicheren Führung haben sie aber nicht beantwortet. Wir erleben also eine erste Erleichterungsrally, aber nicht unbedingt die Überzeugung, die es für eine nachhaltige Erholung braucht.»
In Tokio drehte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nach anfänglichen Gewinnen ins Minus bei 58'841,50 Punkten. Die Titel von Tokyo Electron fielen um 2,73 Prozent. Der Speicherchiphersteller Kioxia verlor 2,44 Prozent. Fujikura büsste 2,66 Prozent ein. Das Unternehmen stellt Glasfaserkabel her, die in Rechenzentren eingesetzt werden.
Bankwerte gaben nach und zogen den breiter gefasste Topix 0,6 Prozent nach unten, er notierte bei 3817,03 Zählern. Die Papiere der Mitsubishi UFJ Financial Group und der Sumitomo Mitsui Financial Group verloren jeweils mehr als zwei Prozent. Die Aktie der Mizuho Financial Group gab um 1,25 Prozent nach. Die Aktie des Technologiekonzerns Rakuten Group fiel um fünf Prozent. Die Wertpapiertochter des Konzerns hatte mitgeteilt, nach einem unbefugten Zugriff Dritter auf ihre Systeme seien möglicherweise Kundendaten abgeflossen.
Die Börse Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3570,21 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3'957,03 Punkte.
«Wir haben den Höhepunkt der Unsicherheit erreicht, weil die Anleger noch immer nicht wissen, wie die Führung von Nvidia langfristig aussehen wird», sagte Brian Colello vom Analysehaus Morningstar. Der Chefstratege von IwaiCosmo Securities, Kazuaki Shimada, verwies zudem auf eine mögliche Verlangsamung beim Bau von Rechenzentren in den USA. Dies habe die Stimmung der Anleger belastet, sagte er. Der Markt habe ausserdem abwarten wollen, wie der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic verlaufe. «Für mich ist diese ganze Woche eine Art Referendum über KI», sagte Jake Behan vom Fondsanbieter Direxion in New York. «Nvidia hat uns gezeigt, wie es um den Ausbau steht. Anthropic wird uns in Kürze zeigen, wie gross der Appetit der Anleger auf die nächste Generation von KI-Unternehmen ist.»
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03:25
Im asiatischen Devisenhandel schwankte der Yen zwischen Gewinnen und Verlusten. Der Dollar notierte kaum verändert bei 159,41 Yen und legte leicht auf 6,6664 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er auf 0,8402 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0991 Dollar und zog leicht auf 0,9237 Franken an. Daten zufolge stiegen die japanischen Exporte im Oktober den 14. Monat in Folge. Grund war die Nachfrage nach Lieferungen im Zusammenhang mit Halbleitern.
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02:15
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,6 Prozent auf 92,58 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,1 Prozent schwächer bei 85,02 Dollar. Zuvor hatten Daten gezeigt, dass die Vorräte an Rohöl und Treibstoffen in den USA in der vergangenen Woche gestiegen waren. Der Preisrückgang bei Brent hielt sich jedoch in Grenzen. Grund dafür waren der anhaltende Konflikt im Nahen Osten und Störungen des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus.
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01:00
Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Kursverluste erlitten. Vor den nach Handelsende angekündigten Nvidia -Geschäftszahlen hielt die Unsicherheit bei den Anlegern an. Zudem steht mit dem Börsengang von Anthropic voraussichtlich an diesem Donnerstag ein weiteres wichtiges Ereignis im Technologiesektor bevor.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,64 Prozent tiefer bei 50'759,42 Punkten, womit er über seinem Anfang Oktober erreichten Zwischentief blieb. Halt gab ihm die 200-Tage-Linie. Auch der marktbreite S&P 500 fing sich an der für den langfristigen Trend wichtigen Trendlinie und verlor letztlich 1,03 Prozent auf 7.340,53 Zähler.
Der zuletzt gebeutelte, technologielastige Nasdaq 100 schloss lediglich 0,72 Prozent tiefer bei 27.001,79 Punkten. Damit blieb er aber klar unter der 200-Tage-Linie, nachdem er zeitweise auch unter seinen vor knapp zwei Wochen erreichten tiefsten Stand seit April abgerutscht war.
Den Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia dürften die Anleger nach dem Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang sehr genau in Augenschein nehmen, schrieb Martktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Schweizer Onlinebank Swissquote. Auf dem Prüfstand stünden neben Wachstum und Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen. Vorab verloren die Aktien weitere 0,4 Prozent.
Nachdem Huang über mehrere Affären gestolpert war - insbesondere die mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin -, hatte Nvidia einen neuen Vorstandsausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Ausfuhrbeschränkungen angekündigt. Huang zeigte sich nach nur wenigen Tagen bereit, an die Unternehmensspitze zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat sich dafür aussprechen sollte, zitierte das «Wall Street Journal» aus seiner Stellungnahme. Vorherigen Medienberichten zufolge gibt es in dem Gremium aber keine entsprechenden Überlegungen. Huang wird sich Anfang Dezember zudem noch einer Befragung durch US-Abgeordnete stellen.
Investmentstratege Neil Wilson vom Onlinebroker Saxo UK geht von einem starken Quartalsbericht von Nvidia aus. Dies werde den Markt jedoch nicht unbedingt stützen. Jefferies-Analyst Mohit Kumar befürchtet nicht, dass das Thema Künstliche Intelligenz an Schwung verliert. «Insgesamt sehen wir den jüngsten Ausverkauf als Kaufgelegenheit für eine Reihe von Titeln, deren Bewertungen mittlerweile attraktiv erscheinen.»
Insbesondere im jüngst abgestraften Halbleitersektor folgten die Anleger Kumars Argumentation: Die Titel des Zulieferers Arm Holdings erholten sich als Spitzenreiter im Nasdaq 100 um 4,8 Prozent und die des Chipherstellers Microchip Technology um 1,4 Prozent. Bei Lumentum Holdings und Marvell Technology standen ebenfalls Kursgewinne zu Buche.
Abseits der Tech-Branche standen einige Nachzügler der auslaufenden Berichtssaison im Fokus. Die zunächst starken Titel von Walt Disney drehten letztlich mit 1,5 Prozent Minus. Der Unterhaltungsriese rechnet im neuen Geschäftsjahr mit höheren Kapitalausgaben als am Markt erwartet. Er übertraf aber auch mit den meisten Geschäftskennziffern für das abgelaufene Quartal die Prognosen.
Die Aktien von Home Depot sanken um 2,5 Prozent. Die Baumarktkette steigerte den Umsatz im dritten Quartal stärker als erwartet, war aber laut Analysten weniger profitabel als angenommen. Konzernchef Ted Decker wird zudem von Richard McPhail abgelöst.
Die Papiere von State Street verloren im schwachen Branchenumfeld 1,6 Prozent, obwohl das Finanzhaus eine Absichtserklärung über einen Ausbau der Zusammenarbeit mit der Bankengruppe Emirates NBD unterzeichnet hatte.