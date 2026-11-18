«Wir haben den Höhepunkt der Unsicherheit erreicht, weil die Anleger noch immer nicht wissen, wie die Führung von Nvidia langfristig aussehen wird», sagte Brian Colello vom Analysehaus Morningstar. Der Chefstratege von IwaiCosmo Securities, Kazuaki Shimada, verwies zudem auf eine mögliche Verlangsamung beim Bau von Rechenzentren in den USA. Dies habe die Stimmung der Anleger belastet, sagte ​er. Der Markt habe ausserdem abwarten wollen, wie der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic verlaufe. «Für mich ist diese ganze Woche eine Art Referendum ​über KI», sagte Jake Behan vom Fondsanbieter Direxion in New York. «Nvidia hat uns gezeigt, wie es um den ​Ausbau steht. Anthropic wird uns in Kürze zeigen, wie gross der Appetit der Anleger auf die nächste Generation von KI-Unternehmen ist.»